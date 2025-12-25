Haberler

Nusaybin'de TIR alev aldı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir TIR, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki TIR, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Aracı yol kenarında durduran şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

