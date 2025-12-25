Nusaybin'de TIR alev aldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki TIR, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Aracı yol kenarında durduran şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,