Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Balaban Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur