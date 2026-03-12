Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balaban Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.