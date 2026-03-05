Haberler

Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AUJ 664 plakalı tır, Demirtepe Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Haberler.com
