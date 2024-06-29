Nusaybin'de Suriye sınırında çıkan ot yangını kontrol altına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında mayınlı bölgede çıkan ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında mayınlı bölgede çıkan ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır bölgesinde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.