Nusaybin'de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı - Haberler

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Nusaybin'de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Nusaybin'de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Gürün köyü mevkinden geçen sulama kanalına 3 köpek düştü. Kanalda bulunan yosun ve çöpler nedeniyle zor durumda olan köpekleri görenler, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiyeye bağlı arama kurtarma ekibi, su içerisinde çırpınan 3 köpeği, özel aparatla yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpekler, güvenli bölgeye bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

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