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Nusaybin'de su tankı devrildi, bir kişi ağır yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde su tankının üzerine devrildiği Abdulbaki O. ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde doldurmaya çalıştığı su tankının üzerine devrildiği Abdulbaki O. (41), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulbaki O., iş yerinin yanına konulan tankın üzerine çıkıp su doldurmaya başladı. Bir süre sonra tank, devrildi. Abdulbaki O., tankın altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Abdulbaki O., sıkıştığı yerden çıkarılarak ekiplerce ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Abdulbaki O., buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Nusaybin Jandarma Mardin Güncel Haberler

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