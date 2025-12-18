Nusaybin'de park halindeki otomobil yandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
8 Mart Mahallesi'nde dün akşam park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel