Nusaybin'de park halindeki otomobil yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

8 Mart Mahallesi'nde dün akşam park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.