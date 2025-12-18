Alev alan otomobile, balkondan hortumla su sıktı; o anlar kamerada
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Bina sakini, balkondan hortumla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek alevleri söndürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 06 FS 8807 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu gören bir bina sakini, balkondan hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.