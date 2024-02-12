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Nusaybin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç, kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisi Akarsu kavşağında çarpıştı. Kazada Mehmet Mahsum A. (53), Şerife A. (52), Öznur A.(23), Bedirhan K.(40), Serdar D. (19) ve Ahmet A.(2) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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