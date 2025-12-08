Haberler

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden üsteğmen toprağa verildi

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü, memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kullandığı motosikletin yoldan çıkıp, tarlaya savrulduğu kazada hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü (28), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kaza, 6 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Çürüttü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Çürüttü için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çürüttü'nün ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Üsteğmen Yusuf Çürüttü, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
