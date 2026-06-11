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Nusaybin'de devrilen hafif ticari minibüsün şoförü yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan minibüs önce refüje, ardından park halindeki bir araca çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından başka bir araca çarparak devrilen minibüsün şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi İsmail Irmak Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 47 ADJ 780 plakalı minibüs, iddiaya göre önüne çıklan bir araca çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak önce refüje, ardından da park halindeki başka bir araca yandan çarptı. Kazada, devrilen minibüsün şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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