Nusaybin'de elektrik teli kopunca korku dolu anlar
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli, sokağı geçmekte olan bir ailenin üzerine düştü. Bir kişinin montunun tutuşmasına neden olan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli, sokaktan geçenlerin üzerine düştü. Bir kişinin montunun yandığı, peş peşe düşen kıvılcımların düştüğü o anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Park ettikleri otomobilden inen aylı aileden 4 kişiden 3'ünün üzerine kopan elektrik teli düştü. Telin sırtına isabet ettiği bir kişinin montu yanarken, sokağa peş peşe kıvılcımlar saçıldı. Çevredekiler panikle kaçışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel