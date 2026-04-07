Mardin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kayalıklarda 3 gün mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçiler, bulundukları yerden düşmesi tehlikesiyle ip yardımıyla kurtarılıp sahibine teslim edildi.
İlçenin Bagok Dağı mevkisinde keçileri 3 gün kayalık alanda mahsur kalan kişi, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ip yardımıyla keçilerin bulunduğu alana ulaştı.
Bulundukları yerden kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur