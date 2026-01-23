Haberler

Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Çocuklar sokaklarda kar topu oynarken, vatandaşlar anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

Kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar, tarihi yapılar ve araçlar beyaza büründü.

Çocuklar sokaklarda kar topu oynadı, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
