Nusaybin'de kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukların parklarda ve sokaklarda kartopu oynayıp kardan adam yaparak keyifli vakit geçirmesine neden oldu. İlçede nadir görülen bu kar manzarası, vatandaşlar tarafından güzel görüntüler olarak değerlendirildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Karla karşılaşmanın sevincini yaşayan çocuklar, park ve sokaklarda kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından çocuklar parklara ve sokaklara çıkarak karın keyfini çıkardı. Çocukların yaptığı kardan adama hırka ve bere giydirdikleri görüldü. Bazı vatandaşlar, ilçe merkezinde bu ölçekte kar yağışının ender görüldüğünü belirterek, ortaya çıkan manzaranın güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi. Kar yağışının ardından ekiplerin olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
