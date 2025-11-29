Haberler

Nusaybin'de Kamyonette Yangın

Nusaybin'de Kamyonette Yangın
Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Zeyni İ. tarafından hareket ettirilen 01 ACU 055 plakalı kamyonetin alev alması sonucu meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Duruca Mahallesi'nde Zeyni İ, 01 ACU 055 plakalı kamyoneti hareket ettirdikten kısa süre sonra araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
