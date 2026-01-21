Haberler

Nusaybin sınır hattındaki izinsiz gösterilere ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gösteri sırasında güvenlik güçleriyle çatışma yaşandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattındaki izinsiz gösterilere ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında dünkü izinsiz gösterilere ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın aralarında bulunduğu grup, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katılmış, daha sonra sınıra doğru yürümek isteyen gruba güvenlik güçlerince izin verilmemişti. Bir süre bekleyen grup, ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi semt pazarına yürümüştü.

Hatimoğulları ve Bakırhan ile bazı milletvekilleri, Nusaybin'deki parti binasına geçmiş, gruptan bazıları ise terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşıyarak, sınıra yakın bölgede izinsiz gösteri yapmak istemiş, tel örgülere zarar vermişti.

Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edilmiş, ilçe merkezinde de terör örgütü lehine slogan atan ve sınıra doğru yürümek isteyen gruba izin verilmemişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
