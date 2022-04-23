Nusaybin'de ilk kez rafting yarışması düzenlendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 8 ilden 100'e yakın sporcunun katılımıyla ilk kez rafting yarışması düzenlendi.

Nusaybin ilçesi DSİ Çağ Çağ Baraj alanında Türkiye Okul Sporları Rafting Gençler Grup Müsabakalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kaymakam Ercan Kayabaşı ve Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da katıldı. Müsabakalarda 8 ilden 19 spor kulübüne üye 100'e yakın sporcu yarıştı.

Yarışma öncesinde, Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik Beyaz Su alanında rafting yaptı.