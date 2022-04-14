Nusaybin'de evlere sıcak yemek dağıtımı

Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesi, ihtiyaç sahipleri veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Kaymakamlık tarafından belirlenen vefa destek grupları, ramazan ayı boyunca ilçede bulunan ihtiyaç sahibi veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara her gün sıcak yemek servisinde bulunuyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ramazan ayı boyunca günlük 300 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını kaydetti.

Kayabaşı, "Ramazan ayının manevi iklimini sonuna kadar yaşıyoruz. Bir yandan çeşitli etkinlikler düzenlerken bir yandan da paylaşmayı sağlıyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Bu çalışmamız ramazan ayı boyunca devam edecektir." dedi.