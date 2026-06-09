Haberler

Mardin'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu Erkan Şahin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Erkan Şahin (44) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan Erkan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muratcan A. (26) ile Kadircan Ş. (19) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Erkan Şahin'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi