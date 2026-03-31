Nusaybin'de yağış sonrası gökkuşağı oluştu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı, ilgiyle izlendi.

Nusaybin'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve yağmurun ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Renkli görüntüyü görenler cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Gökkuşağını görüntüleyen bir kişi, hayatında ilk kez yan yana iki gökkuşağı gördüğünü belirtti. Yaklaşık 30 dakika boyunca gökyüzünde kalan gökkuşağı, daha sonra kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı