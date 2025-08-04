Nusaybin'de Devrilen TIR'da Şoför Alevlerde Hayatını Kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolünü kaybeden TIR devrildi ve motor kısmından alev aldı. TIR'da mahsur kalan şoför Mehmet Çiftçi yanarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR, alev aldı. TIR'da mahsur kalan şoför Mehmet Çiftçi (50), yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı. Çiftçi yanan TIR'da mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'da yapılan incelemede, Çiftçi'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber ve Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ-Sekvan KÜDEN/NUSAYBİN (Mardin),