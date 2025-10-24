Nusaybin'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mitanni Kültür Merkezi mevkisinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 27 yaşındaki S.Y. bacağından yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel