Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Çarşı mevkisinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, taraflardan biri aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel