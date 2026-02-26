Haberler

Nusaybin'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik uygulaması yaparak 100 kişi ve 47 araç sürücüsünü sorguladı. 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, uygulamada 100 kişi ve 47 araç sürücü sorgulandı.

Sorgulamada 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Mardinimizin huzur ve güvenliği için, il merkezi ve ilçelerimizde denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
