Nusaybin'de seyir halindeki TIR'da yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, dorse tekerleklerinden çıkan dumanın alev almasıyla başladı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan TIR, sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Nusaybin ile Cizre ilçeleri arasındaki uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR'ın dorse tekerlekleri bölümünden duman yükseldiğini fark eden şoförü, aracı yolun sağına çekerek durdurdu. Kısa sürede dumanın alevlere dönüştüğü yangına, yoldan geçen sürücüler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bazı kişilerin de suyla destek verdiği müdahale sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR'da hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
