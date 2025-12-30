Mardin'de 127 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Nusaybin'de, sipariş edilen elektronik eşya yerine kargo kutusuna muz veya salatalık koyup göndererek vatandaşları dolandıran ve aynı yöntemle yaptığı dolandırıcılıktan 252 suç kaydı bulunan firarinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, işlediği suçlardan hakkında 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.