Mardin'de 127 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dolandırıcılık suçlarından 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Nusaybin'de, sipariş edilen elektronik eşya yerine kargo kutusuna muz veya salatalık koyup göndererek vatandaşları dolandıran ve aynı yöntemle yaptığı dolandırıcılıktan 252 suç kaydı bulunan firarinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
