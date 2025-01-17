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Nusaybin'de 12 Derslikli İlkokul Protokolü İmzalandı

Nusaybin'de 12 Derslikli İlkokul Protokolü İmzalandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılacak olan Seyit Mehmet Nezir Bilgin İlkokulu için protokol imzalandı. Törende Vali Tuncay Akkoyun, eğitime yapılan yatırımların önemini vurguladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşa edilecek 12 derslikli ilkokulun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un katılımıyla gerçekleştirilen törende, hayırsever iş insanı Cazım Bilgin ve oğlu İbrahim Bilgin tarafından yaptırılacak olan "Seyit Mehmet Nezir Bilgin İlkokulu"nun protokolü imzalandı.

Vali Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Cazım Bilgin ve İbrahim Bilgin'e teşekkür etti.

Bilgin de çocukların daha iyi bir eğitim almasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Nusaybin Dicle İlkokulu Müdürü Bülent Demir de katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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