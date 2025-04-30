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Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hazırlıkları İncelendi

Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hazırlıkları İncelendi
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Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin hazırlıkları ve donanımını yerinde değerlendirdi. Merkezin, Nusaybin ve çevre ilçelerdeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini iyileştirmesi bekleniyor.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Yavuz, beraberinde Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Selim Ünverdi ile vatandaşların hizmetine sunulacak olan 30 ünite kapasiteli Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.

Ziyarette, merkezin fiziki yapısı, donanımı ve hasta kabulüne yönelik hazırlık süreçleri yerinde değerlendirildi. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış merkezde, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulması hedefleniyor.

Yavuz, merkezde yürütülen çalışmaları titizlikle inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Merkezin hasta kabulüne başlamasıyla, Nusaybin ve çevre ilçelerdeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Bu tür yatırımların bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını kaydeden Yavuz, emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, merkezin en kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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