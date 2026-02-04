Haberler

Irak'ta Şii partilerin desteklediği Maliki, Trump'ın tepkisine rağmen başbakanlık adaylığını sürdürecek

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkilerine rağmen başbakanlık adaylığını sürdüreceğini açıkladı. Maliki, 'Geri adım atmak Irak'ın egemenliği açısından tehlikelidir.' dedi.

Irak'ta Şii partilerin başbakanlık için aday gösterdiği eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisi ve ülke içindeki tartışmalara rağmen adaylığını "sonuna kadar" sürdüreceğini söyledi.

Maliki, Irak'ta katıldığı bir televizyon yayınında, adaylığıyla ilgili süren tartışmaları değerlendirdi.

Seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı olmayı "sonuna kadar sürdüreceğini" ifade eden Maliki, kendisine karşı alternatif adayın çıkarılması kararının yine söz konusu Şii çatı kuruluşa bağlı olduğunu söyledi.

Maliki, adaylığı konusundaki ısrarını, "Şu an bu saldırı ortamında geri adım atmak Irak'ın egemenliği açısından tehlikelidir." sözleriyle savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylığına tepki vermesine de değinen Maliki, bunun Trump'ın kendisini tanımamasına rağmen bazı ülkeler ve adını vermediği iç aktörler tarafından yanıltılması sonucu olduğunu savundu.

Maliki, "Trump beni tanımıyor, benimle bir ilişkisi yok. Adımı anmasının bir yanıltma operasyonu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Suriye ile birlikte çalışma mesajı

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin yıkılmasının ardından gelen yeni yönetime daha önce sert eleştirilerde bulunan Maliki, başbakan seçilmesi durumunda görevi süresince Suriye ile birlikte çalışma mesajı verdi.

Maliki, Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesine açık olduğunu belirterek "Kardeşimiz Ahmed eş-Şara, Suriye'yi kamplardan ve eğitim faaliyetlerinden uzak tutar, teröristleri bize yönlendirmezse; biz de Suriye halkıyla iyi ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Maliki'nin adaylığına tepki göstermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki göstererek, "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarına işaret ederek "Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." demişti.

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak başbakan adayının Maliki olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
