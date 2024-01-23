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Nuri Bilge Ceylan 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde Özel Konuk Olacak

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Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, Ceylan'ın ilk kısa filmi 'Koza'nın gösterimi yapılacak ve deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Festivalde 74 ülkeden 2 bin 421 kısa film yer alacak.

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın özel konuk olarak yer alacağı 20. Akbank Kısa Film Festivali, 25 Mart-4 Nisan'da düzenlenecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Ceylan festivalde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Ceylan, ilk kısa filmi "Koza"nın gösteriminin ardından filme ve sinema yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuri Bilge Ceylan, kısa film izlemeyi sevdiğini belirterek, "Kısa film, ticari kaygılardan uzak, kişiselliğin öne çıktığı özgür bir alan. Akbank Kısa Film Festivali vesilesiyle gençlerle buluşabilecek olmak benim için de değerli." ifadelerini kullandı.

Festivale 74 ülkeden 2 bin 421 başvuru yapıldı

Bu yıl 74 ülkeden, 2 bin 421 kısa filmin başvurduğu festival, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Genç Bakışlar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümlerinden oluşuyor.

Dünya festivallerinde yer almış birçok film ile çok sayıda yapımın Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleşecek.

Festival filmleri Akbank Sanat binası ve Moda Sahnesi'nin yanı sıra çevrim içi olarak da izleyiciyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler "filmonline.akbanksanat.com" internet adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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