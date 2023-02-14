Nureddin Nebati'den deprem bölgesinde çekilen fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Milletimize havale ediyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremin vurduğu 10 ilden biri olan Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu. Depremzedelerle yaptığı görüşme sonrasında çekilen bir fotoğraf ise sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nebati, "Birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi her şeyden önce kendileri adına utanç vericidir. Bu çarpık zihniyeti, bu fırsatçı yaklaşımı milletimize havale ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalarda 30 binden fazla kişi hayatını kaybederken, kurtarma çalışmaları 8. günde hız kesmeden devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Depremin yaralarını sarmak adına Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir evde çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fotoğrafla ilgili yorumlar sonrası Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı; "Depremin ilk anından bu yana, milletimizle kenetlenerek sahada nasıl bir gayret içerisinde olduğumuz apaçık ortadayken, birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi her şeyden önce kendileri adına utanç vericidir. Bu çarpık zihniyeti, bu fırsatçı yaklaşımı milletimize havale ediyorum."