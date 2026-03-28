Nurdağı'nda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Nurdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 03 LG 401 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi yakınlarında E.U. idaresindeki 33 BKJ 71 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek