Nurdağı'nda "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin genel durumu ile mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenirken, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Erciyas, muhtarların mahallelerde devletin temsilcisi olarak önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Erciyas, kamu hizmetlerinin etkin sunulması için muhtarlarla ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.