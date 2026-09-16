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Nurdağı'nda elektrikli motosikletlerini mescitte şarj eden kişiler 45 lira bıraktı

Nurdağı'nda elektrikli motosikletlerini mescitte şarj eden kişiler 45 lira bıraktı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde elektrikli motosikletlerini Kuba Mescidi'nde şarj eden iki kişi, kullanım karşılığı 45 lira ve "Hocam, siz helal ettiniz ama içimize sinmedi" ifadelerinin yer aldığı not bıraktı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde elektrikli motosikletlerini Kuba Mescidi'nde şarj eden iki kişi, kullanım karşılığı 45 lira ve "Hocam, siz helal ettiniz ama içimize sinmedi" ifadelerinin yer aldığı not bıraktı.

Kuba Mescidi İmamı Mahmut Arslan'dan yatsı namazı sonrası motosikletlerini şarj etmek için izin alan iki kişi, şarj işleminin ardından mescitten ayrıldı.

Sabah namazı için mescide gelen Arslan, elektrikli motosikletlerin şarj edildiği yerde 45 lira ve not olduğunu fark etti.

Notta, "Hocam, siz helal ettiniz ama içimize sinmedi. Naçizane gücümüzün yettiği parayı bıraktık. Hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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