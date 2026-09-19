Nurdağı'nda damadını tabancayla yaralayan kişi yakalandı

Nurdağı'nda damadını tabancayla yaralayan kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+6 sitede yayında
Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde damadını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde damadını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kartal Mahallesi'nde H.K. (54) ile aralarında husumet bulunan damadı U.D. (37) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, U.D'yi tabancayla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan U.D, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan H.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA