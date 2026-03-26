Nurdağı Kaymakamı Erciyas, hızlı tren inşasını ve köy konutlarını inceledi

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, ilçede yapımı devam eden hızlı tren inşası ile kırsal mahallelerdeki köy konutlarında incelemede bulundu.

Erciyas, saha ziyareti kapsamında Gökçedere Mahallesi'ndeki yapımı devam eden köy konutları ile hızlı tren inşasının çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erciyas daha sonra, Kartal, Beydilli ve Şatırhüyük mahallelerindeki inşası devam eden köy konutlarını inceledi.

Projelerin vatandaşların güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması açısından önemli olduğunu ifade eden Erciyas, sahada görev yapan ekiplere de çalışmalarında kolaylıklar diledi.