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Kaymakamdan şehit ailesine Babalar Günü ziyareti

Kaymakamdan şehit ailesine Babalar Günü ziyareti
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Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, 2019'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in babası Ökkeş Önek'i Babalar Günü'nde ziyaret ederek devletin şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Babalar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ziyaret etti.

Nurullah Cemil Erciyas, 2019 yılında terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Muhammed Önek'in babası Ökkeş Önek ile bir araya geldi.

Ziyarette Kaymakam Erciyas'a İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz eşlik etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Erciyas, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti.

Erciyas, şehit babası Ökkeş Önek'in Babalar Günü'nü kutlayarak, şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Ziyarette şehit Muhammed Önek rahmet ve minnetle anılırken, tüm şehit babalarına saygı ve şükran duyguları iletildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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