Nurdağı’nda 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Nurdağı ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Fikret Öztürk Ortaokulu Toplantı Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı.

Toplantıda, eğitim faaliyetleri, okul ve kurumların öncelikli ihtiyaçları ile eğitim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik planlamalar ve yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA