Haberler

Nurdağı’nda 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Nurdağı’nda 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nurdağı ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin başkanlığında Fikret Öztürk Ortaokulu'nda yapılan toplantıda, yeni eğitim yılı planlamaları, okul ihtiyaçları ve eğitim süreçlerinin etkinliği ele alındı.

Nurdağı ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Fikret Öztürk Ortaokulu Toplantı Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı.

Toplantıda, eğitim faaliyetleri, okul ve kurumların öncelikli ihtiyaçları ile eğitim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik planlamalar ve yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Gizli kamera skandalını anlattı! Ayşe Aydın: Organize bir durum var
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar