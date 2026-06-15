Kurtulmuş'tan ABD-İran mutabakatına destek

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin olarak, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyada sulh ve selametin hakim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek; insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ile İran arasında varılan mutabakatın, bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyor; savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu aşamaya gelinmesinde başta Pakistan olmak üzere arabuluculuk ve yapıcı katkı sunan tüm ülkeleri tebrik ediyoruz. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere, bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir."

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyada sulh ve selametin hakim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek; insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA