Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Emniyet Mensuplarını Kabul Etti

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensuplarını kabul etti. TBMM'de gerçekleşen kabulde, Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki polis heyeti yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensupları ile bir araya geldi TBMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan polislerimizin gününü kutlayan Kurtulmuş, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle ve saygıyla andı. Gazi Meclis'in güvenliğinin emniyet teşkilatına emanet olduğunu belirten Kurtulmuş, ülke genelinde huzur ve asayişin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yapan polislerimize teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi."

