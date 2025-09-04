Haberler

Nükhet Duru ve Evgeny Grinko'dan Unutulmaz Performans

Sanatçı Nükhet Duru, Rus piyanist Evgeny Grinko ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı. İkili, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirerek dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Rus sanatçının sevilen şarkılarını izleyiciye sunduğu konserde, ikilinin performansı ilgiyle karşılandı.

Turne kapsamında Grinko, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de de müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
