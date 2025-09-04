Nükhet Duru ve Evgeny Grinko'dan Unutulmaz Performans
Sanatçı Nükhet Duru, Rus piyanist Evgeny Grinko ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı. İkili, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirerek dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Sanatçı Nükhet Duru, Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko'ya sahnede eşlik etti.
Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyiciyle buluştu. Sürpriz ziyaretin ardından Nükhet Duru, Grinko ile Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.
Rus sanatçının sevilen şarkılarını izleyiciye sunduğu konserde, ikilinin performansı ilgiyle karşılandı.
Turne kapsamında Grinko, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de de müzikseverlerle buluşacak.
Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel