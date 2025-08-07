Nüfus Ticaretinden Gözaltına Alınan Avukat Antalya'da Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'nüfus ticareti' suçlamasıyla avukat Mehmet Y, Antalya'da gözaltına alındı. Soruşturma süreci halen devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nüfus ticareti" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Y, Antalya'da gözaltına alındı.

Başsavcılık, avukat Mehmet Y. hakkında "nüfus ticareti" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı.

Mehmet Y'nin, işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Y. isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfus ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
