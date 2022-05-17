Ntv Spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, Hayatını Kaybeti - Haberler

Ntv Spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, Hayatını Kaybeti
ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, kanser hastalığı nedeniyle 39 yaşında yaşamını yitirdi.
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, kanser hastalığı nedeniyle 39 yaşında yaşamını yitirdi.
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıl önce teşhisi konulan meme kanseri nedeniyle 39 yaşında yaşamını yitirdi.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Özlem Sarıkaya Yurt, mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV ailesine katıldı.
ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel