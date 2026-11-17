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NEW ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim için kullandığı çok gizli ağın devre dışı kaldığı öne sürüldü.

CNN'e konuşan kaynaklara göre NSA, iletişim ağlarında sorun yaşıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi altı kaynak, ajansın NSA Net olarak adlandırılan iç iletişim ağında sorun yaşandığını ve ağın çalışmadığını belirtirken şu ana kadar bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını aktardı.

Söz konusu kaynaklar, ajansın sorunun kapsamını anlamaya çalıştığını ve personel için kademeli giriş ve çıkış düzenlemeleri uyguladığını söyledi.

NSA Net ağı, çalışanların gizli bilgileri kurumun iç sistemleri üzerinden iletmesine olanak tanıyor.

Kaynak: AA