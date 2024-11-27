Nox Ensemble, 'Müzikal Anlar' Temalı Konseri ile Pera Müzesi'nde Sahne Alacak
Nox Ensemble, 'Pera Klasikleri' konserleri kapsamında 14 Aralık'ta Pera Müzesi'nde klasik müzik eserlerini modern yorumlarla seslendirecek. Ünlü bestecilerin eserlerinin yer alacağı konserde topluluk üyeleri arasında Leyla Önder ve Umut Şengün gibi sanatçılar bulunuyor.
Nox Ensemble, "Müzikal anlar" temalı konserle 14 Aralık'ta Pera Müzesi'nde sahne alacak.
"Pera Klasikleri" konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak grup, klasik müzik eserlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumlayacak.
Kemanda Leyla Önder, flütte Umut Şengün, viyolada Yelda Cansun Korsu, viyolonselde Ayşem Ersoy ve kontrbasta Aycan Bilginer Beşikçi'den oluşan topluluk, konserde Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert ve Dimitri Shostakovich'in eserlerine yer verecek.