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Novi Sad'ta tren istasyonu kazasının ikinci yıldönümünde 16 kurban anıldı

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Novi Sad'ta tren istasyonu kazasının ikinci yıldönümünde 16 kurban anıldı
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Novi Sad'ta tren istasyonu kazasının ikinci yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Çatının çökmesiyle 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada binlerce kişi istasyona yürüdü; 11.52'de 16 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve sorumluların yargılanması istendi.

NOVİ SAD, 2 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde yaşanan tren istasyonu kazasının ikinci yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Geçen yıl 1 Kasım'da istasyonun çatısının çökmesi nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı.

Pazar günü düzenlenen anma töreni kapsamında bir araya gelen binlerce kişi istasyona doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Hayatını kaybedenlerin anısına istasyonun önüne çiçek ve çelenkler bırakıldı.

Kazanın yaşandığı an olan saat 11.52'de, hayatını kaybeden her kişi için bir dakika olmak üzere 16 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Etkinlik kapsamında koro performansı sergilendi ve konuşmalar yapıldı.

Can kayıplarının sorumlularından hesap sorulması ve bu kişilerin yargılanması çağrısı da yapıldı.

Olayın ardından Sırbistan genelinde protesto ve gösteriler başlamış, hükümete karşı düzenlenen protestolarda sorumluların hesap vermesi ve yolsuzlukla mücadele edilmesi talepleri dile getirilmişti.

Kaynak: Xinhua
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