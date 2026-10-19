Nottingham'da otobüs durağında vurulan polis memuruyla ilgili 4 gözaltı yapıldı

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İngiltere'nin Nottingham kentinde bir polis memurunun silahla vurularak yaralanmasına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nottinghamshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 04.50'den kısa süre önce kent merkezindeki Angel Row bölgesinde bir otobüs durağında şüpheli davranışlarda bulunan 2 kişiye yaklaşan polis memuru, silahla vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan erkek polis memurunun sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün akşam Nottingham'ın Radford bölgesinde bir aracın durdurulmasının ardından 27 ve 25 yaşlarında 2 kadın ile 24 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

Bugün erken saatlerde ise Bedfordshire bölgesinde durdurulan diğer bir araçtaki 30 yaşındaki erkek şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 27 yaşındaki kadın, kasten ağır bedensel zarar verme ve yaşamı tehlikeye atma amacıyla ateşli silah bulundurma şüphesiyle, diğer 3 kişi ise suç işleyen birine yardım etme şüphesiyle gözaltına alındı.

Yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor

Nottinghamshire Polis Teşkilatı Emniyet Müdür Yardımcısı Claire Rukas, yaptığı açıklamada, deneyimli dedektiflerden oluşan ekibin olay öncesinde, sırasında ve sonrasında tam olarak ne yaşandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Rukas, "Şimdiye kadar 4 kişinin gözaltına alınmış olmasından memnuniyet duyuyorum. Şüphelilerin ateşli silah kullanılmasıyla bağlantılı olarak sorgulanmasının kamuoyuna bir ölçüde güven vereceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin sürdüğünü aktaran Rukas, polis memurunun meslektaşları ve yakınlarından destek aldığını kaydetti.

Nottinghamshire Polis ve Suç Komiseri Gary Godden ise yaralı polis memurunun durumuna ilişkin, "Yaraları hayati tehlike oluşturmuyor, ancak büyük olasılıkla hayatını değiştirecek nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Godden, söz konusu olayın polislik mesleğinin taşıdığı tehlikeleri ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: AA