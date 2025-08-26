Notting Hill Karnavalı 2025'te Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Notting Hill Karnavalı, 25 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşti. Afro-Karayip toplulukları, karnaval kapsamında kültürlerini ve geleneklerini sahneledi.

LONDRA, 26 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Notting Hill Karnavalı'na katılan dansçılar, 25 Ağustos 2025.

1960'lı yıllarda düzenlenmeye başlayan karnaval çerçevesinde Afro-Karayip toplulukları, kültürlerini ve geleneklerini sahneliyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
