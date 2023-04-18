Norveçli şef, elektronik müzikle koro müziği arasında 'köprü' kuracak

Devlet Çoksesli Korosu'nun "Köprüler" temalı konserinde, elektronik müzikle koro müziği arasında bağ kurulacak.

Koro, CSO Tarihi Salon'da yarın akşam vereceği konserde, Avrupa'da birçok koroyla çalışan, halen UArctic World Ensemble ( Rusya, Kanada, İskoçya, Norveç) topluluklarının koro şefliği ve sanat yönetmenliğini yürüten Ragnar Rasmussen'i konuk şef olarak ağırlayacak.

Rasmussen'in "seaboard" (tuşların dalgası) adı verilen, piyano klavyesinin yeni versiyonu olan enstrümanla farklı bir boyut katacağı konserde, elektronik müzik ve koro müziği arasında adeta bir köprü kurulacak.

Anadolu, Norveç ve dünya müziklerinden oluşan bir kompozisyon sunulacak konserde, sanatçılar Erdem Şimşek, Süleyman Yardım ve Buğra Kutbay'ın bağlama, mey ve kaval icrasıyla türküler seslendirilecek.

Norveçli soprano Margiritte Narvesen'in de dünya müziklerine ses vereceği konserde, Devlet Çoksesli korosu için Henning Sommerro'nun bestelediği "This River" ile Giovanni Bonato'nun bestesi "Winding Words of Wisdom" müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

"Bir araya getirdiğimiz elementlerin hepsi çok iyi planlandı"

Norveçli Şef Ragnar Rasmussen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Çoksesli Korosu ile üçüncü kez bir araya geldiğini belirterek, koroyla aralarındaki bağın gittikçe güçlendiğini söyledi.

Ankara'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rasmussen, "Ankara ve Ankara seyircisi hayatımın en iyi deneyimlerinden biri oluyor benim için. Korodaki arkadaşlardan tutun da otelde, sokakta harika şeylerle karşılaşıyorum. Burada olmaktan gerçekten çok büyük zevk alıyorum." dedi.

Rasmussen, konserin farklı müzik türleri arasında bağ kuran bir repertuvara sahip olmasına ilişkin de "Bu benim kişisel geçmişimle alakalı bir şey. Ben gençliğimden beri kiliselerde org çaldım, çeşitli gruplarda değişik müzikler yaptım. Folk müziğiyle de çok ilgilendim. Dolayısıyla bunların her elementini burada bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bir araya getirdiğimiz elementlerin hepsi çok iyi planlanan, üzerine düşünülen şeyler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk şef Rasmussen, "Köprüler" temasıyla düzenlenen konsere samimi duygularla hazırlandıklarını, insanları da samimiyetle bir araya getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.